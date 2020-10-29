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X5 открыла в Москве первый магазин низких цен «Чижик» 

Прайм и ещё 2 1 час назад
X5 открыла в Москве первый магазин низких цен
Фото: РИА Новости
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", открыла в Москве первый магазин низких цен "Чижик", передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
Кроме того, в четверг открылся ещё один магазин "Чижик" — в подмосковной Балашихе, а до конца года планируется запустить ещё несколько объектов.
Торговая площадь магазинов "Чижик" составит 200-250 квадратных метров, ассортимент — порядка 800 SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция). Акцент в новом формате будет сделан на собственных торговых марках (СТМ) — в целевой модели их доля составит 60%. Стоимость покупательской корзины в магазинах "Чижик" будет ниже, чем в других форматах X5.
Жесткие дискаунтеры — магазины низких цен, которые от условно "мягких дискаунтеров" отличаются еще большей простотой оформления торговых залов, еще меньшим ассортиментом и так далее. Разнообразные меры экономии на оформлении и услугах помогают такой сети поддерживать низкие цены на товары.
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Комментарии
Компании , X5 Retail Group , РИА Новости
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