Раскрыты детали сделки LVMH и Tiffany

Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton ) договорился о снижении цены покупки американской Tiffany & Co. до 131,5 доллара за акцию со 135 долларов за акцию для уменьшения неопределенности относительно закрытия сделки, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Мы очень рады, что достигли соглашения с LVMH по привлекательной цене и теперь имеем возможность продолжить слияние. Совет директоров пришел к выводу, что достижение уверенности в закрытии сделки отвечает интересам всех заинтересованных сторон", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Tiffany Роджера Фараха (Roger Farah).

Таким образом, как отмечает агентство Рейтер, общая стоимость сделки составит 15,8 миллиарда долларов, а не 16,2 миллиарда долларов, как компании договаривались ранее.

LVMH договорилась о покупке Tiffany в конце ноября 2019 года за 16,2 миллиарда долларов (135 долларов за акцию). Соглашение о слиянии предусматривало завершение этого процесса 24 августа, но к этому моменту не было получено необходимых одобрений регуляторов. Теперь ожидается, что слияние завершится в начале 2021 года при условии одобрения акционеров Tiffany.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже. Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.