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Назван срок достройки продолжения «Турецкого потока» 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Назван срок достройки продолжения «Турецкого потока»
Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»
Назван срок достройки соединительного газопровода от Болгарии до Венгрии, который является продолжением «Турецкого потока» в Сербии. Его могут достроить уже до конца 2020 года, сообщил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, пишет РИА Новости со ссылкой на местное агентство Tanjug.
По его словам, в настоящее время незавершенными остались газоизмерительные и компрессорная станции. Он добавил, что в области энергетики проект газопровода является ключевым для Сербии.
В начале года президент Сербии Александр Вучич говорил, что Белград надеется до конца года получить первый газ по «Турецкому потоку».
«Турецкий поток» из России в Турцию по дну Черного моря запустили январе 2020 года. Газопровод состоит из двух ниток, первая из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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Компании , Александр Вучич , РИА Новости
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