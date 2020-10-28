Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.78
$
78.00
91.43
91.69
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
40.44
+0.02 Золото
1902.59
–0.08 РТС
1131.36
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1759
+0.0013
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

Каждая пятая компания не сможет платить налоги из-за финансовых проблем 

Банки.ру 2 часа назад
Каждой пятой компании в России нечем платить налоги
Фото: ТАСС
В ближайшее время практически каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги, пишут «Ведомости», ссылаясь на аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР).
Несмотря на оживление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих контрагентов — поставщиков и клиентов, в итоге возникли обязательства по уплате налогов, а платить их нечем, пояснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.
Больше всего компаний, сталкивающихся сейчас с такой проблемой, среди представителей среднего бизнеса, который не попал под меры поддержки правительства и у которого меньше возможностей получить заемное; среди компаний с оборотом от миллиарда рублей доля тех, кто в ближайшее время столкнется с невозможностью заплатить налоги, гораздо больше 19%, о которых говорят в ЦСР, считает Саськов.
Выход может быть юридический: например, получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, или экономический — займы, кредиты, инвестиции либо продажа бизнеса более сильным и устойчивым игрокам, отметил член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель.
За индивидуальными льготами по налогам предприниматели могут обратиться, если их отчетность доказывает значительное снижение показателей доходов в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом для получения отсрочки или рассрочки более чем на шесть месяцев понадобится обеспечение — залог, банковская гарантия, поручительство, предупреждают эксперты.
Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Банки.ру: последние новости
Банки почти вдвое нарастили ввоз долларов в Россию Банки почти вдвое нарастили ввоз долларов в Россию ЦБ усилил контроль за платежными агрегаторами ЦБ усилил контроль за платежными агрегаторами Банки могут лишиться 3,4 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам Банки могут лишиться 3,4 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам
Комментарии
Компании , ВШЭ , Деловая Россия , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара: что будет с рублем после выборов в США
Курс доллара: что будет с рублем после выборов в США
Россияне массово теряют деньги из-за авиабилетов
Россияне массово теряют деньги из-за авиабилетов
Счетная палата дала прогноз по курсу рубля
Счетная палата дала прогноз по курсу рубля
Составлен «шоковый сценарий» для экономики России
Составлен «шоковый сценарий» для экономики России
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение