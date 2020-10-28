Apple работает над собственным поисковиком

По ее сведениям, компания все чаще размещает вакансии для специалистов, способных "определить и реализовать архитектуру прорывной технологии поиска Apple". Помимо этого, эксперты области отмечают, что принадлежащий компании поисковый робот Applebot, собирающий информацию для улучшения поисковой системы, увеличил свою активность.

Издание также отмечает, что у Apple достаточно ресурсов для навязывания конкуренции Google: два с половиной года назад им удалось переманить одного из ведущих специалистов Google по поисковым системам Джона Джаннандреа с восьмилетним опытом работы в этой сфере. Компания из Купертино также может позволить себе долгосрочные инвестиции — прибыль компании в этом году ожидается на уровне $55 млрд

На прошлой неделе Министерство юстиции США , выполняющее также функции генеральной прокуратуры , подало гражданский иск против корпорации Google, которая, по версии властей, "наносит серьезный ущерб конкуренции" на онлайн-площадках. В Минюсте считают, что корпорация "больше не конкурирует по достоинству, но использует свою монопольную власть и миллиарды [долларов] прибыли от монополии, чтобы заблокировать ключевые пути для средств поиска на мобильных телефонах".

Борьба с монополиями интернет-гигантов

В конце июля подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США провел слушания, посвященные специфике работы компаний Amazon , Facebook, Apple и Google. Как заявил председатель указанного подкомитета Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), руководители данных компаний, отвечая на вопросы конгрессменов, признали, что допускают действия, которые вызывают обеспокоенность у членов подкомитета.

В начале октября юридический комитет опубликовал доклад по итогам 16-месячного расследования. В нем конгрессмены признали компании Amazon, Apple, Facebook и Google монополистами, нарушающими законы и нормы свободной конкуренции. Авторы доклада сравнили их с "монополиями эры нефтяных баронов и железнодорожных магнатов".

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении указанных четырех компаний для проверки возможных нарушений антимонопольного законодательства с их стороны. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили законодатели в Палате представителей Конгресса США.