Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.78
$
78.00
91.43
91.69
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
40.44
+0.02 Золото
1902.59
–0.08 РТС
1131.36
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1759
+0.0013
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

МегаФон станет совладельцем видеосервиса START 

Газета.Ru 21 минуту назад
МегаФон станет совладельцем видеосервиса START
Фото: РИА Новости
МегаФон приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ) — головной компании видеосервиса START говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 28 октября.
Таким образом, вхождение стратегического инвестора позволит START продолжить укреплять позиции на рынке.
Отмечается, что сделка будет реализована в два этапа, в результате чего доля МегаФона в компании составит 33,8%. ДМХ — головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media.
Основная же доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

«МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке — в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей, — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. — МегаФон ТВ и START — два комплементарных актива с разными бизнес-моделями — маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются».

По его словам, сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества.
В настоящее время START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«Появление стратегического партнера в лице компании «МегаФон» — важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса, — констатировала гендиректор видеосервиса START Юлия Миндубаева. — Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса».

Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Газета.Ru: последние новости
Глава Louis Vuitton разбогател на $8 млрд за неделю Глава Louis Vuitton разбогател на $8 млрд за неделю Банк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка Банк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка Оператор Tele2 ответил на обвинения ФАС в незаконном повышении тарифов Оператор Tele2 ответил на обвинения ФАС в незаконном повышении тарифов
Комментарии
Компании , Геворк Вермишян , Мегафон , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Украине предсказали окончание эры дешевого газа
Украине предсказали окончание эры дешевого газа
Тысячи россиян получат надбавку к пенсии
Тысячи россиян получат надбавку к пенсии
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение