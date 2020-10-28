МегаФон станет совладельцем видеосервиса START 

МегаФон приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ) — головной компании видеосервиса START говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 28 октября.

Таким образом, вхождение стратегического инвестора позволит START продолжить укреплять позиции на рынке.

Отмечается, что сделка будет реализована в два этапа, в результате чего доля МегаФона в компании составит 33,8%. ДМХ — головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media.

Основная же доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

«МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке — в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей, — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. — МегаФон ТВ и START — два комплементарных актива с разными бизнес-моделями — маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются».

По его словам, сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества.

В настоящее время START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.