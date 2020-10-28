Рестораторы попросили у Мишустина отсрочку по налогам

Владельцы российских ресторанов «Шоколадница», «Шикари», «Грабли», «Теремок» и «Андерсон» попросили премьер-министра Михаила Мишустина продлить отсрочку по налогам. Эксперты предполагают, что власти вряд ли помогут рестораторам.

В обращении бизнесмены отметили, что полугодовая налоговая отсрочка помогла восстановить работу, но в октябре выручка снова начала падать. А денег, заработанных в июле, августе и сентябре, хватило только на неотложные нужды — например, погашение долгов и просрочки по кредитам.

Сейчас налоговики могут дать бизнесу отсрочку только под банковские гарантии или залог имущества, указывают авторы обращения. Но банки неохотно идут на гарантии, учитывая низкие финансовые показатели ресторанов и кафе. Поэтому бизнес попросил отсрочку до конца 2021 года с возможностью погасить её равными долями в течение 2022-го.

Правительство вряд ли пойдёт навстречу рестораторам, считает юрист Forward Legal Фёдор Закабуня. Он объяснил это тем, что со спадом столкнулись многие сферы бизнеса.

Вместе с тем Центр стратегических разработок (ЦСР) предупредил, что вскоре 19% российских компаний будет нечем платить налоги из-за финансовых проблем. Новые ограничения из-за второй волны COVID-19 накладываются на окончание отсрочек, и теперь бизнесу придётся платить и текущие, и прошлые налоги.