Костин переболел коронавирусом

Глава ВТБ Андрей Костин переболел коронавирусной инфекцией. Об этом банкир сообщил в интервью агентству Reuters.
"Я переболел, у меня антител много", — сказал он, отвечая на вопрос о вакцинировании от коронавируса.
В начале мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что около 120 сотрудников группы ВТБ имели подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек скончался.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 44 млн человек, более 1,16 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 563 976 случаев заражения, выздоровел 1 171 301 человек, умерли 26 935. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.