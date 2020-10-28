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Костин сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Костин переболел коронавирусом
Фото: ТАСС
Глава ВТБ Андрей Костин переболел коронавирусной инфекцией. Об этом банкир сообщил в интервью агентству Reuters.

"Я переболел, у меня антител много", — сказал он, отвечая на вопрос о вакцинировании от коронавируса.

В начале мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что около 120 сотрудников группы ВТБ имели подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек скончался.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 44 млн человек, более 1,16 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 563 976 случаев заражения, выздоровел 1 171 301 человек, умерли 26 935. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
ТАСС: последние новости
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Компании , Дмитрий Пьянов , Андрей Костин , Банк ВТБ , Правительство РФ , Reuters
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