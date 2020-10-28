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В Кремле оценили необходимость поддержки бизнеса на фоне пандемии 

RT на русском 3 часа назад
Кремль высказался о дополнительной поддержке бизнеса
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции дополнительная поддержка бизнеса пока не требуется.

«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. …Все экономические операторы, как это говорится не по-русски, а по-русски — компании и предприятия — работают. Поэтому сейчас пока функционируют, и в настоящий момент такой потребности нет», — сказал Песков.

Он отметил, что обеспечить «бесперебойность работы экономики» позволили принятые ранее меры.
Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы сообщила, что бизнес в Москве «тотально закрываться не будет».
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Компании , Дмитрий Песков , Елена Андреева , Мосгордума , Роспотребнадзор
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