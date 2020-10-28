Кремль высказался о дополнительной поддержке бизнеса

«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. …Все экономические операторы, как это говорится не по-русски, а по-русски — компании и предприятия — работают. Поэтому сейчас пока функционируют, и в настоящий момент такой потребности нет», — сказал Песков.