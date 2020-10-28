Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.63
$
78.36
92.23
92.01
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.00
90.44
Индексы и котировки Brent
39.68
–0.92 Золото
1880.40
–0.11 РТС
1131.36
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1730
–0.0016
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

В Москве продлили дистанционный режим работы 

RT на русском и ещё 7 57 минут назад
В Москве продлили режим удаленной работы
Фото: РИА Новости
Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается в Москве до 29 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что, согласно полученной московским правительством отчётности, на удалёнку перешли более 1,22 млн человек. Благодаря этому число пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40%.

«В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября», — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, контрольные органы продолжат следить за соблюдением этого требования.
Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
RT на русском: последние новости
В Кремле оценили необходимость поддержки бизнеса на фоне пандемии В Кремле оценили необходимость поддержки бизнеса на фоне пандемии Роспотребнадзор: бизнес в Москве тотально закрываться не будет Роспотребнадзор: бизнес в Москве тотально закрываться не будет ЦБ отозвал лицензию у «Росбизнесбанка» ЦБ отозвал лицензию у «Росбизнесбанка»
Компании , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят
Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Россияне массово «спасают» деньги
Россияне массово «спасают» деньги
Мишустин принял решение по льготам на оплату ЖКХ
Мишустин принял решение по льготам на оплату ЖКХ
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение