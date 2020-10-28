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СМИ: сеть книжных магазинов «Республика» планирует объявить банкротство 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Любимому магазину россиян грозит банкротство
Фото: ТАСС
СМИ: сеть книжных магазинов «Республика» планирует объявить банкротство. Причина падения трафика — снижение продаж и невозможность расплатиться с кредиторами.
Как сообщили изданию vc.ru в компании, розничные магазины сети не работали с 29 марта по 1 июня из-за пандемии коронавируса. После снятия ограничений число покупателей восстановилось на 60% по сравнению с 2019 годом, но осенью их поток снова начал падать.
Компания подаст заявление в Московский арбитражный суд 12 ноября. Накануне на заседании Совета по культуре и искусству советник президента Владимир Толстой рассказал, что книжная торговля в России испытывает значительные трудности, в стране работают около двух тысяч магазинов.
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Компании , Владимир Толстой
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