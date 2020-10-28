Любимому магазину россиян грозит банкротство

СМИ: сеть книжных магазинов «Республика» планирует объявить банкротство. Причина падения трафика — снижение продаж и невозможность расплатиться с кредиторами.

Как сообщили изданию vc.ru в компании, розничные магазины сети не работали с 29 марта по 1 июня из-за пандемии коронавируса. После снятия ограничений число покупателей восстановилось на 60% по сравнению с 2019 годом, но осенью их поток снова начал падать.