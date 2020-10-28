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Книжная сеть «Республика» готовится к банкротству 

Вероника Полынина 1 час назад
Книжная сеть «Республика» готовится к банкротству
Фото: РИА Новости
Сеть магазинов книг, подарков и аксессуаров «Республика» бизнесмена Вадима Дымова собирается объявить себя банкротом из-за долгов в 387 млн рублей, узнал телеграм-канал Mash.
Компания подготовила соответствующую декларацию о намерениях, и в течение ближайших 15 дней может объявить о банкротстве.
По данным Mash, в 2020 году на «Республику» было подано 49 исков, годом ранее — 19 исков на сумму 76 млн рублей.
Ранее уже сообщалось возможном банкротстве книжной сети. В марте 2020 года «Коммерсант» писал, что в январе у ритейлера оказалось недостаточно средств, чтобы расплатиться с поставщиками.
В июле СМИ сообщали, что «Республика» снова оказалась не в состоянии расплатиться с поставщиками и поставила перед ними своеобразный ультиматум — предложила дисконтировать часть долга, угрожая обанкротиться.
Сообщалось, в частности, что издательство «Эксмо-АСТ» недополучило от сети 200 млн рублей.
Как сообщал «Рамблер», сеть магазинов «Республика» была основана в 2006 году владельцем продуктовой группы «Дымов» Вадимом Дымовым. Специализируется на продаже книг, подарков, канцтоваров, элементов декора, посуды, аксессуаров и пр. По данным на июль 2020 года, управляет 39 магазинами в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.
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Компании , Вадим Дымов
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