Книжная сеть «Республика» готовится к банкротству 

Сеть магазинов книг, подарков и аксессуаров «Республика» бизнесмена Вадима Дымова собирается объявить себя банкротом из-за долгов в 387 млн рублей, узнал телеграм-канал Mash.

Компания подготовила соответствующую декларацию о намерениях, и в течение ближайших 15 дней может объявить о банкротстве.

По данным Mash, в 2020 году на «Республику» было подано 49 исков, годом ранее — 19 исков на сумму 76 млн рублей.

Ранее уже сообщалось возможном банкротстве книжной сети. В марте 2020 года «Коммерсант» писал, что в январе у ритейлера оказалось недостаточно средств, чтобы расплатиться с поставщиками.

В июле СМИ сообщали, что «Республика» снова оказалась не в состоянии расплатиться с поставщиками и поставила перед ними своеобразный ультиматум — предложила дисконтировать часть долга, угрожая обанкротиться.

Сообщалось, в частности, что издательство «Эксмо-АСТ» недополучило от сети 200 млн рублей.

Как сообщал «Рамблер», сеть магазинов «Республика» была основана в 2006 году владельцем продуктовой группы «Дымов» Вадимом Дымовым. Специализируется на продаже книг, подарков, канцтоваров, элементов декора, посуды, аксессуаров и пр. По данным на июль 2020 года, управляет 39 магазинами в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.