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Джефф Безос потерял почти 7 млрд долларов за день 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Безос потерял почти $7 млрд за день
Фото: Reuters
Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 млрд долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 млрд долларов после обвала на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Сильные потери понесли также основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — 5,75 мдрд и 4,24 млрд долларов соответственно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью строчки в рейтинге миллиардеров BBI. На второй строчке находится основатель Microsoft Билл Гейтс, он пострадал не так сильно: за день его состояние упало «всего» на 2,3 млрд долларов.
В то же время, как сообщает журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 млрд долларов.
По оценкам издания, Цукерберг выбыл из числа людей с состоянием больше 100 млрд долларов, а инвестор Уоррен Баффет упал на седьмое место в списке богатейших людей мира, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани.
Первая десятка мировых миллиардеров Forbes состоит в основном из американцев, только две позиции занимают граждане других стран — владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.
Падение состояния миллиардеров объясняется паническими распродажами на мировых фондовых рынках, включая Уолл-стрит, на фоне второй волны пандемии. Например, американские фондовые индексы упали в пределах 4%.
Ранее сообщалось, что Маск стал богаче Цукерберга, а бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в мире.
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Уоррен Баффет , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , РИА Новости , Forbes , Bloomberg
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