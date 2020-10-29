Безос потерял почти $7 млрд за день

Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос в среду потерял 6,8 млрд долларов, а в общей сложности состояние топ-10 мировых миллиардеров за день упало на 37,36 млрд долларов после обвала на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью строчки в рейтинге миллиардеров BBI. На второй строчке находится основатель Microsoft Билл Гейтс , он пострадал не так сильно: за день его состояние упало «всего» на 2,3 млрд долларов.

В то же время, как сообщает журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 млрд долларов.

По оценкам издания, Цукерберг выбыл из числа людей с состоянием больше 100 млрд долларов, а инвестор Уоррен Баффет упал на седьмое место в списке богатейших людей мира, уступив индийскому бизнесмену Мукешу Амбани.

Первая десятка мировых миллиардеров Forbes состоит в основном из американцев, только две позиции занимают граждане других стран — владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.

Падение состояния миллиардеров объясняется паническими распродажами на мировых фондовых рынках, включая Уолл-стрит, на фоне второй волны пандемии. Например, американские фондовые индексы упали в пределах 4%.