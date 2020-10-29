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Finnair терпит миллионные убытки 

Российская Газета 2 часа назад
Finnair терпит миллионные убытки
Фото: Reuters
Финский авиаперевозчик Finnair из-за пандемии коронавируса несет колоссальные убытки. За девять месяцев этого года компания потеряла 430 миллионов евро. Количество пассажиров упало на 89 процентов.
При том, что годом ранее Finnair заработал более 100 миллионов евро.
Чтобы спасти ситуацию, компания идет на беспрецедентные меры: собирается сократить 600 человек и отправить большую часть своего штата в вынужденные отпуска. Также в настоящее время идут переговоры о сокращении с марта будущего года еще 2800 человек. Фактически в Finnair останутся работать только пилоты и бортпроводники.

"Последствия пандемии коронавируса негативно сказались на нашей отрасли. Многим сотрудникам теперь приходится лично испытать ее экономические последствия", — сказал исполнительный директор Finnair Топи Маннер в интервью финской теле-и радио компании "Юле".

Финские СМИ отмечают, что на восстановление отрасли авиасообщения уйдут годы.
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