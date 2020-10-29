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«МегаФон» вложит миллиарды рублей в систему спутниковой передачи данных 

Lenta.ru 1 час назад
«МегаФон» вложит миллиарды рублей в систему спутниковой передачи данных
Фото: РИА Новости
Компания «МегаФон» в ближайшие два года направит 6 миллиардов рублей на проведение прикладных исследований в области использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных и на разработку технических решений. Исследованиями займется компания «МегаФон 1440», которая приступит к работе в ноябре, говорится в сообщении оператора связи.
«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследования сфокусируются на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования — как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, — и испытает их на земле и в космосе.

«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач, — говорит Алексей Шелобков. — Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, — достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача — протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет».

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи — это возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных — от 50 мегабит в секунду до 1 гигабита в секунду.

«Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями — будущее, — говорит генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. — Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране».

Он отметил, что сегодня наземной связью покрыто порядка 35 процентов территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы, считает гендиректор «МегаФона».

«Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи — нынешних, завтрашних и послезавтрашних», — отметил он.

По словам Геворка Вермишяна, новый способ доставки сигнала даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты — от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов.

«Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос», — добавил он.

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Компании , Геворк Вермишян , Алексей Шелобков , Мегафон
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