VK Pay и Home Credit Bank открыли ранний доступ к рассрочке ВКонтакте

С помощью рассрочки от VK Pay и Home Credit Bank теперь можно оплачивать товары и услуги внутри ВКонтакте, в мини-приложении AliExpress в VK и на сайтах магазинов-партнеров. Об этом говорится в пресс-релизе компаний.

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Благодаря новому проекту VK Pay и Home Credit Bank пользователи ВКонтакте смогут покупать в рассрочку без процентов и переплат.

Первая в России беспроцентная рассрочка для пользователей соцсети оформляется полностью онлайн за несколько минут, предоставляется на срок от 4 месяцев, максимальная сумма - 300 тыс. руб.

Лимит можно будет получить в аккаунте VK Pay и оплатить им больше 12 миллионов товаров и услуг, как внутри ВКонтакте, так и у партнеров: в мини-приложении AliExpress в VK, на сайтах Связного, Капсулы, Warface, GeekBrains и других.

В релизе отмечается, что платежи можно будет вносить в личном кабинете VK Pay. При этом сервис напомнит о необходимости внести деньги заранее и в день платежа. Также доступна бесплатная услуга автоплатежа.

Чтобы получить ранний доступ к рассрочке, необходимо подать заявку на сайте vkpay.com/installment . Первые пользователи получат подарки.

«Рассрочка VK Pay поможет пользователям приобрести понравившийся товар здесь и сейчас. Также она даёт покупателям доступ к многочисленным спецпредложениям от наших партнёров. Для магазинов же наш продукт — это способ выйти на многомиллионную аудиторию в сфере социальной коммерции, которая сейчас активно набирает обороты», - отметил директор по финансовым и платежным технологиям Mail.ru Group Андрей Ефимочкин.

В будущем возможность принимать оплату в рассрочку появится и у магазинов, которые продают свои товары ВКонтакте. Для этого владельцы магазинов могут уже сейчас подать заявку на подключение к программе: https://vkpay.com/partners/

В свою очередь, председатель правления Home Credit Bank Юрий Андресов подчеркнул, что впервые клиенты получили возможность покупать товары в рассрочку прямо из социальной сети.