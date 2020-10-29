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Путин предложил продлить отсрочки по налогам для компаний общепита 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 2 часа назад
Путин предложил продлить отсрочки по налогам общепиту
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин предложил продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца на фоне коронавируса.
Также Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год, передает РИА «Новости».
Российский лидер отметил, что властям на фоне пандемии удалось сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции.
Также он указал, что рост числа частных внутренних инвесторов является показателем доверия граждан к финансовой системе России, этот потенциал нужно задействовать.
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Компании , Владимир Путин , РИА Новости
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