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Spotify назвал запуск сервиса в России самым успешным в своей истории 

ТАСС и ещё 7 49 минут назад
Для Spotify Россия стала самым успешным запуском
Фото: Reuters
Шведский сервис потокового аудио Spotify назвал выход на российский рынок самым успешным за все время своего существования. Об этом говорится в заявлении компании о финансовых итогах третьего квартала 2020 года.

"Запуск в России стал для нас самым успешным выходом на новый рынок к настоящему моменту, на него приходится самая большая доля превышения контрольных показателей по приросту подписчиков за квартал", — отмечается в сообщении.

При этом компания зафиксировала уверенный прирост пользователей и в других регионах.
Как сообщается в заявлении, за третий квартал показатель MAU (monthly active users, уникальные пользователи за месяц) сервиса вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 320 млн человек, а число платных подписчиков увеличилось на 27%, достигнув 144 млн Отмечается, что выручка Spotify выросла на 14% — до €1,975 млрд
Spotify начал работать в России 15 июля. Одновременно с Россией Spotify заработал еще в 12 странах: Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.
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