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«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group
Фото: РИА Новости
«Сбер» выкупает 45-процентную долю акций Александра Мамута в Rambler Group и консолидирует 100 процентов акций компании, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Платеж за 45 процентов акций Rambler Group будет осуществлен траншами, первый из которых — в размере трех миллиардов рублей — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен позднее и выплачен в течение года. Кроме того, в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный». Акционером Rambler Group «Сбер» является с 2019 года, а в июле 2020-го его доля в капитале группы была увеличена до 55 процентов.
В «Сбере» отметили, что довольны достигнутыми с 2019 года результатами сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой. Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт, отмечают в компании.

«Мы создаем нашу экосистему вокруг первоклассных финансовых сервисов, оставаясь лучшим банком в стране для частных лиц и организаций. Мы всегда идем за потребностями наших клиентов, стараемся соответствовать их нуждам и пожеланиям и уже сейчас предлагаем самый широкий спектр востребованных сервисов и услуг. Новости и развлекательный контент — важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы еще более технологичными, интересными и удобными для клиентов. Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. «Сбер» сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли онлайн-кинотеатра Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России. «Сбер» также планирует укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа.
Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, объединяющий медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. На площадках Rambler Group люди суммарно проводят более 24 миллиона часов в месяц, за этот период совершено более 440 миллионов визитов. В 2020 году количество уникальных пользователей суммарно выросло на 17 процентов. Группа обладает полным стеком рекламных технологий RTB (Real Time Bidding), среди которых ATD «Лето», DMP, SSP, DSP и другие.
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Комментарии 4
Компании , Александр Мамут , Герман Греф , Сбербанк России , Рамблер , Lenta.ru
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