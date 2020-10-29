Греф вышел из совета директоров «Яндекса» 

Решение было принято в ходе годового собрания акционеров "Яндекса", которое прошло в четверг, 29 октября.

Также акционеры "Яндекса" переизбрали главу компании Аркадия Воложа в совет директоров в качестве исполнительного директора сроком на четыре года, а технического директора "Яндекса" Михаила Парахина — на один год в качестве неисполнительного директора.

Греф вошел в совет директоров "Яндекса" в 2014 году, в 2017 году срок его полномочий был продлен еще на три года. Летом 2020 года после закрытия сделки по разделению активов между Сбербанком и "Яндексом" Греф допускал, что не будет переизбираться на новый срок.