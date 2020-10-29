Ещё
Далее:
Читайте также:
50.000 фильмов и сериалов в Okko
50.000 фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.00
$
79.15
92.60
92.45
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
38.17
+0.10 Золото
1867.91
–0.08 РТС
1078.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1673
–0.0034
15.10
1.1707
26.10
18.10
04.10

Греф вышел из совета директоров «Яндекса» 

ТАСС 3 часа назад
Греф вышел из совета директоров «Яндекса»
Фото: ТАСС
Акционеры "Яндекса" не стали переизбирать главу "Сбера" Германа Грефа членом совета директоров, говорится в сообщении компании.
Решение было принято в ходе годового собрания акционеров "Яндекса", которое прошло в четверг, 29 октября.
Также акционеры "Яндекса" переизбрали главу компании Аркадия Воложа в совет директоров в качестве исполнительного директора сроком на четыре года, а технического директора "Яндекса" Михаила Парахина — на один год в качестве неисполнительного директора.
Греф вошел в совет директоров "Яндекса" в 2014 году, в 2017 году срок его полномочий был продлен еще на три года. Летом 2020 года после закрытия сделки по разделению активов между Сбербанком и "Яндексом" Греф допускал, что не будет переизбираться на новый срок.
Видео дня. Банки стали активнее выдавать карты детям
ТАСС: последние новости
LVMH перезаключила сделку с Tiffany по сниженной цене LVMH перезаключила сделку с Tiffany по сниженной цене Действие каких мер продлевают в Москве в связи с пандемией Действие каких мер продлевают в Москве в связи с пандемией Песков не считает возможным делать прогнозы о сроках победы над коронавирусом Песков не считает возможным делать прогнозы о сроках победы над коронавирусом
Компании , Герман Греф , Михаил Парахин , Сбербанк России , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов раскрыл преимущества цифрового рубля
Силуанов раскрыл преимущества цифрового рубля
«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group
«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group
Россия нашла новый способ озолотиться
Россия нашла новый способ озолотиться
Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке
Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение