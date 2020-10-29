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«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group 

Вероника Полынина 2 часа назад
«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group
Фото: РИА Новости
Сбер выкупил 45% доли Rambler Group у Александра Мамута и стал стопроцентным владельцем акций группы компаний. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.
Платёж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд руб. — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определён позднее и выплачен в течение года. Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.
Сбер стал акционером Rambler Group в 2019 году, в июле 2020 года увеличив свою долю в капитале группы до 55%.
Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов.
Сбер сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России. Сбер также планирует укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа.

«Мы создаём нашу экосистему вокруг первоклассных финансовых сервисов, оставаясь лучшим банком в стране для частных лиц и организаций. Мы всегда идём за потребностями наших клиентов, стараемся соответствовать их нуждам и пожеланиям и уже сейчас предлагаем самый широкий спектр востребованных сервисов и услуг. Новости и развлекательный контент — важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы ещё более технологичными, интересными и удобными для клиентов. Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество», — прокомментировал сделку президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, объединяющий медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 66 млн пользователей. В него входят более 30 активов медиа и сервисов, в том числе: портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов.
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Компании , Александр Мамут , Герман Греф , Сбербанк России , Рамблер , Газета.Ru , Lenta.ru , WMJ.RU
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