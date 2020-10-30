Бизнес выступил против "умных" счетчиков в домах

«Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счётчиков по учёту электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счёт», — говорится в сообщении.
«По предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет необходимо установить 45 млн новых счётчиков, на что потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей», — указывается в тексте.
«Законом предусмотрена точечная замена приборов. Но она не несёт никаких существенных плюсов для энергосистемы в целом. Комплексный подход можно сделать возможной опцией по выбору субъекта России», — заявили в ассоциации.