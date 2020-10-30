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Собинбанк присоединен к Генбанку 

Банки.ру 23 минуты назад
Собинбанк присоединен к Генбанку
Фото: РИА Новости
Собинбанк реорганизован в форме присоединения к Генбанку и прекратил деятельность в качестве самостоятельного юридического лица. Об этом в пятницу, 30 октября, уведомил Центробанк, уточнив, что соответствующая информация была внесена в ЕГРЮЛ 28 октября.
На сайте Собинбанка сообщается, что после слияния двух банков под общим брендом Генбанка договоры банковского счета и банковского вклада (депозита) продолжат действовать. Условия договоров срочного вклада остаются без изменений до окончания срока их действия. По договорам банковского счета размер и ставки вознаграждения за услуги расчетно-кассового обслуживания, оказанные со 2 ноября 2020 года (для операций юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, занимающихся частной практикой, — с 1 ноября), определяются согласно тарифам Генбанка.
Напомним, Банк России в июне этого года утвердил изменения в плане участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Генбанка, предусматривавшие реорганизацию банка в форме присоединения к нему инвестора — Собинбанка.
ЦБ в августе 2017-го запустил финансовое оздоровление Генбанка, а в декабре того же года утвердил Собинбанк в качестве инвестора.
Анонсируя запуск процедуры слияния Генбанка и Собинбанка, регулятор уточнял, что после завершения реорганизации инвестором Генбанка будет выступать банк «Россия», в группу которого входил Собинбанк.
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Комментарии
Компании , Собинбанк , Акционерный банк "Россия" , Генбанк , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России
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