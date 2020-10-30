Собинбанк присоединен к Генбанку 

Банки.ру: последние новости

Каждая пятая компания не сможет платить налоги из-за финансовых проблем

Банки почти вдвое нарастили ввоз долларов в Россию

Путин предложил продлить налоговую отсрочку для общепита и мораторий на проверки для малого бизнеса