Россиянам предложат замену Uber и Яндекс. Такси 

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У Яндекс. Такси, Ситимобил и Uber в России может появиться опаснейший конкурент — американский агрегатор такси Lyft.

На рынке США этой компании принадлежит треть перевозок. На днях она зарегистрировала в России товарный знак. Это может говорить о планах выхода на наш рынок, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Появление Lyft может изменить расклад сил на таксомоторном рынке России.

«Безусловно, это (регистрация товарного знака) говорит о заинтересованности компании в российском рынке», — сказал Александр Христофоров, президент Палаты патентных поверенных РФ.

По его словам, процедура нужна для защиты товарного знака «подготовки почвы для дальнейшего вхождения на рынок».

Однако о конкретных планах компании по запуску в России Христофоров не знает.

Lyft — это американский сервис такси, второй после Uber на рынке США. На его долю приходится 29% американских поездок, оформленных через сервисы райдшеринга. Компания привлекает водителей со своим транспортом как индивидуальных предпринимателей. Пока Lyft работает только в США и Канаде.