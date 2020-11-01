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Россиянам предложат замену Uber и Яндекс. Такси 

Майк Габриелян 1 ноября 2020
Россиянам предложат замену Uber и Яндекс. Такси
Фото: Reuters
У Яндекс. Такси, Ситимобил и Uber в России может появиться опаснейший конкурент — американский агрегатор такси Lyft.
На рынке США этой компании принадлежит треть перевозок. На днях она зарегистрировала в России товарный знак. Это может говорить о планах выхода на наш рынок, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Появление Lyft может изменить расклад сил на таксомоторном рынке России.

«Безусловно, это (регистрация товарного знака) говорит о заинтересованности компании в российском рынке», — сказал Александр Христофоров, президент Палаты патентных поверенных РФ.

По его словам, процедура нужна для защиты товарного знака «подготовки почвы для дальнейшего вхождения на рынок».
Однако о конкретных планах компании по запуску в России Христофоров не знает.
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Lyft — это американский сервис такси, второй после Uber на рынке США. На его долю приходится 29% американских поездок, оформленных через сервисы райдшеринга. Компания привлекает водителей со своим транспортом как индивидуальных предпринимателей. Пока Lyft работает только в США и Канаде.
Ранее «Рамблер» сообщал, что таксист без маски высадил Водонаеву и попал на видео.
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Комментарии 16
Компании , Александр Христофоров , газета "Известия"
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