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Поляки потребовали от «Газпрома» снижения цены на газ 

Павел Тиунов 3 часа назад
Поляки потребовали от «Газпрома» снижения цены на газ
Фото: ТАСС
Польская компания PGNiG заявила о требовании для «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну российский газ, сообщает РИА Новости. Предыдущее аналогичное требование обернулось для российской компании убытками в 1,5 миллиарда долларов.
О том, что PGNiG снова подала заявку в «Газпром» на снижение цены на газ стало известно из сообщения представителей польской компании. В нем идет речь о требовании снизить цену на газ, который российская компания поставляет в Польшу по «Ямальскому контракту». Соглашение было заключено в 1996 году и одна из его позиций предполагает пересмотр цен на ресурс, если они не отвечают рыночным реалиям.
Весной 2020 года, как сообщал «Рамблер», PGNiG подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа по соглашениям была завышена. 30 марта PGNiG сообщила, что суд принял решение о корректировке цены контракта, за счет чего польская компания рассчитывала получить около 1,5 млрд долларов. В итоге российская компания выплатила Польше 1,606 миллиарда долларов штрафа, после чего Варшава вернула 90 миллионов.
Известно, что в настоящее время поставки российского газа покрывают большую часть потребностей страны в природном ресурсе. При этом глава PGNiG Ежи Квечиньский заявил, что «Ямальский контракт», действие которого истекает в 2022 году, не будет продлен. Через два года Польша начнет закрывать потребности в газе по большей части за счет поставок из США, подчеркнул глава польской компании.
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Компании , Газпром , РИА Новости
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