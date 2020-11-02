В России не оказалось денег на «Прорыв»

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы не предусмотрено финансирование отдельной программы «Росатома» по атомной науке и технологиям на этот период. Вместо необходимых 339,6 миллиарда рублей Министерство финансов России заложило в документ только 24 миллиарда, пишет «Коммерсантъ».

В 2021 году власти нашли на эти цели 8,17 миллиарда рублей, в 2022-м — 9,46 миллиарда, а в 2023-м — 6,35 миллиарда. В Минфине считают, что оплатить исследования можно в рамках других госпрограмм отрасли, которые уже утверждены.

«Росатом» включил в программу исследование в сфере технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, так называемый проект «Прорыв». Его стоимость оценивается в 166,5 миллиарда рублей. Еще 75,6 миллиарда предполагалось потратить на экспериментально-стендовую базу.

Направление позволило бы повторно использовать ядерное топливо и сжигать в быстрых реакторах самый распространенный изотоп урана U-238. Пока такая технология стоит дороже обычной, с использованием U-238.

Президент России Владимир Путин подписал указ о разработке и согласовании программы научных исследований в области ядерной энергетики в апреле 2020 года. Ее воспринимали как аналог нацпроектов по атомной науке, хотя формально программа ниже этого статуса. В июле правительство подготовило документ.

В общей сложности стоимость проекта составляет 732,6 миллиарда рублей, а 393 миллиарда, треть бюджета «Росатома» по гражданской части за прошлый год, госкорпорация соглашалась найти сама. Если бюджет утвердят в нынешнем виде, ей придется либо отложить исследования, либо существенно увеличить собственные расходы.

Также «Росатом» собирался потратить 152,7 миллиарда рублей на технологии управляемого термоядерного синтеза и 58,8 миллиарда на новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем. Последнее направление позволило бы в том числе создавать ядерные установки для космических полетов. Проектирование и строительство энергоблоков малой мощности, которые все более востребованы на рынке, оценивалось в 279 миллиардов рублей.