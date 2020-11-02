Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
80.20
$
79.90
93.40
93.69
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
37.07
+0.38 Золото
1886.60
+0.11 РТС
1066.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1640
–0.0131
19.10
1.1770
29.10
21.10
07.10

В России не нашли денег на «Прорыв» 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
В России не оказалось денег на «Прорыв»
Фото: РИА Новости
В проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы не предусмотрено финансирование отдельной программы «Росатома» по атомной науке и технологиям на этот период. Вместо необходимых 339,6 миллиарда рублей Министерство финансов России заложило в документ только 24 миллиарда, пишет «Коммерсантъ».
В 2021 году власти нашли на эти цели 8,17 миллиарда рублей, в 2022-м — 9,46 миллиарда, а в 2023-м — 6,35 миллиарда. В Минфине считают, что оплатить исследования можно в рамках других госпрограмм отрасли, которые уже утверждены.
«Росатом» включил в программу исследование в сфере технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, так называемый проект «Прорыв». Его стоимость оценивается в 166,5 миллиарда рублей. Еще 75,6 миллиарда предполагалось потратить на экспериментально-стендовую базу.
Направление позволило бы повторно использовать ядерное топливо и сжигать в быстрых реакторах самый распространенный изотоп урана U-238. Пока такая технология стоит дороже обычной, с использованием U-238.
Президент России Владимир Путин подписал указ о разработке и согласовании программы научных исследований в области ядерной энергетики в апреле 2020 года. Ее воспринимали как аналог нацпроектов по атомной науке, хотя формально программа ниже этого статуса. В июле правительство подготовило документ.
В общей сложности стоимость проекта составляет 732,6 миллиарда рублей, а 393 миллиарда, треть бюджета «Росатома» по гражданской части за прошлый год, госкорпорация соглашалась найти сама. Если бюджет утвердят в нынешнем виде, ей придется либо отложить исследования, либо существенно увеличить собственные расходы.
Также «Росатом» собирался потратить 152,7 миллиарда рублей на технологии управляемого термоядерного синтеза и 58,8 миллиарда на новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем. Последнее направление позволило бы в том числе создавать ядерные установки для космических полетов. Проектирование и строительство энергоблоков малой мощности, которые все более востребованы на рынке, оценивалось в 279 миллиардов рублей.
Ранее проверка Счетной палаты показала, что главной проблемой в реализации российского национального проекта «Наука» является нехватка финансирования.
Видео дня. Повышение цен называют причиной возросшего спроса в магазинах
Последние новости
В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса Доллар пробил отметку в 80 рублей Доллар пробил отметку в 80 рублей В Подмосковье застрелили из арбалета «колбасного короля» В Подмосковье застрелили из арбалета «колбасного короля»
Комментарии 1
Компании , Владимир Путин , Счетная палата , Росатом , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение