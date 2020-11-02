«Газпром» нашел газ для «Силы Сибири»

Крупнейшие китайские нефтегазовые компании прогнозируют значительный рост спроса на природный газ предстоящей зимой. Ожидается увеличение поставок в Китай российского газа по трубопроводу "Сила Сибири". Несмотря на проблемы, возникшие на Чаяндинском месторождении, "Газпром" намерен увеличить объемы экспорта на восток.

ПОТРЕБНОСТИ РАСТУТ

Спрос на природный газ в Китае во время отопительного сезона 2020-2021 года вырастет на 10% благодаря быстрому восстановлению экономики страны после эпидемии коронавируса. Во время отопительного сезона 2019-2020 года спрос на природный газ увеличился незначительно — всего на 0,3% — из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в перВом квартале этого года.

Несмотря на значительный рост собственной добычи, Китай будет вынужден увеличить импорт СПГ и трубопроводного газа из России во время отопительного сезона, когда спрос на экологически чистое топливо достигает пиковых значений, считают руководители крупнейших нефтегазовых компаний КНР — участники семинара, организатором которого стала Нефтегазовая биржа в городе Чунцин. Отопительный сезон в Китае длится с середины октября до середины марта.

За первые девять месяцев 2020 года объем добычи природного газа в стране вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года на 8,7% и достиг 137,1 млрд кубометров.

Мен Ядун, топ-менеджер компании Sinopec, ожидает роста спроса на газ во время отопительного сезона до 148 млрд кубов — на 11.8 млрд кубов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Участники семинара выразили озабоченность по поводу возможного сокращения поставок трубопроводного газа из Туркменистана и ограниченной пропускной способности терминалов по приему СПГ в китайских портах.

Ли Вей, заместитель руководителя департамента сбыта природного газа в компании PetroChina, заявил, что Туркменистан может сократить экспорт природного газа в Китай во время зимы в связи с увеличением поставок в Россию.

Весной 2019 года "Газпром" возобновил закупки туркменского газа после трехлетнего перерыва. В июле того же года российская компания и "Туркменгаз" подписали пятилетнее соглашение о поставках туркменского газа в Россию в объеме до 5,5 млрд кубов в год.

Согласно прогнозу Sinopec, в 2020 году потребление газа в Китае вырастет на 3% или на 9 млрд кубов по сравнению с годом ранее, составив 310 млрд кубометров. Эксперты другой китайской государственной компании CNOOC считают, что спрос в этом году может достигнуть 320-325 млрд куб. м. Ранее правительство КНР ожидало снижения темпов роста спроса газ в Китае в связи замедлением деловой активности и экономики во время пандемии коронавируса.

ГАЗА ХВАТИТ ВСЕМ

PetroChina — дочерняя структура CNPC, крупнейшей нефтегазовой компании Китая — намерена поставить на внутренний рынок 98 млрд кубометров газа — на 10 млрд кубов больше, чем во время предыдущего отопительного сезона. Кроме того, представитель компании сообщил, что в конце сентября в подземных хранилищах компании находилось 9,6 млрд куб. м газа — на 6% больше, чем годом ранее.

Sinopec планирует поставить китайским потребителям 26,3 млрд кубометров. Sinopec располагает необходимыми ресурсами, поскольку воспользовалась падением цен на энергоносители и активно скупала спотовые партии СПГ во всем мире. По сообщениям участников рынка, эта компания в 2020 году стала крупнейшим в мире покупателем СПГ на спотовом рынке.

CNOOC рассчитывает увеличить объем поставок на внутренний рынок до 22,93 кубов. Сейчас 72% от всего газа, поставляемого этой компанией на внутренний рынок, приходится на импортный СПГ.

"СИЛА СИБИРИ" НАРАЩИВАЕТ ОБЕЪМЫ

По оценкам китайских экспертов, во время отопительного сезона 2020-2021 года поставки российского трубопроводного газа в Китай значительно вырастут — до 14 млн кубометров в сутки, что на 6 млн кубов больше, чем во время прошлого отопительного сезона.

Поставки российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" мощностью 38 млрд кубометров в год начались в декабре 2019 года. По соглашению с CNPC предусмотрено поэтапное увеличение поставок по мере готовности необходимой инфраструктуры. В 2020 году планируется поставить 5 млрд кубометров, в 2021 году — 10 млрд кубометров, в 2022 году — 15 млрд кубов. В 2024 году объем поставок должен достичь запланированных 38 млрд кубометров.

Ресурсной базой для поставок по "Силе Сибири" являются Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, запасы которых оцениваются в 1,2 и 2,4 трлн кубометров соответственно.

В настоящее время поставки осуществляются только с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Согласно планам "Газпрома", газ с Ковыктинского месторождения начнет поступать в "Силу Сибири" с начала 2023 года.

В этом году план поставок оказался под угрозой. Из-за падения спроса на энергоносители во время вспышки инфекции коронавируса Китай объявил о значительном сокращении закупок трубопроводного газа.

Кроме того, китайские компании — государственные и независимые — воспользовались низкими спотовыми ценами на газ весной и летом этого года и активно начали скупать подешевевшие партии СПГ. На спотовом рынке СПГ стоил дешевле трубопроводного газа, цена на который формируется с задержкой 6-9 месяцев и привязана к котировкам нефти. В сентябре цены на спотовом рынке пошли вверх, поэтому СПГ потерял свою привлекательность по сравнению с трубопроводным газом.

В январе — августе этого года "Газпром" поставил в Китай всего 2,3 млрд кубометров газа. В сентябре объем поставок начал увеличиваться. 19 октября 2020 г. суточный объем поставок по "Силе Сибири" впервые превысил объем, предусмотренный контрактом с CNPC — около 13,7 млн кубометров в сутки. В официальном сообщении "Газпрома" говорится, что превышение составило 20%, в соответствии с заявкой китайских партнеров. Если "Газпром" продолжит наращивать поставки, то в этом году экспорт российского трубопроводного газа в Китай может достичь объема, предусмотренного соглашением с CNPC — 5 млрд куб. м.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ

В мае этого года разразился скандал из-за так называемых "скважин-инвалидов" на Чаяндинском месторождении. Инвалидами называют скважины, которые дают незначительный приток газа и нефти или не дают его вовсе. Некоторые СМИ начали распространять информацию, что запасов Чаяндинского месторождения недостаточно для выполнения обязательств по поставкам газа в Китай.

Однако если "Газпром" сможет значительно нарастить поставки в соответствии с заявками CNPC, то будет доказано, что эта информация не соответствуют действительности, а скважины-инвалиды — существование которых никто не отрицает — не смогут негативно повлиять на экспорт российского газа в Китай.

Недавно "Газпром" повысил максимальный уровень добычи на Чаяндинском месторождении с 25 млрд 25,4 млрд кубов в год. Более того, глава компании Алексей Миллер сообщил о возможности увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири" на 16%.

"У нас на столе переговоров с китайскими партнерами — увеличение поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на 6 млрд кубометров, до 44 млрд кубометров газа в год", — заявил глава "Газпрома".

В связи с растущим спросом на газ со стороны Китая, который не может остановить даже пандемия коронавируса, в сентябре было объявлено о начале проектирования газопровода "Сила Сибири — 2". Так что нехватки газа в восточном направлении, судя по всему, не ожидается.