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Австрийский партнер «Северного потока 2» обжалует решение Польши 

Прайм и ещё 1 2 ноября 2020
OMV обжалует решение Польши по «Северному потоку-2»
Фото: РИА Новости
Австрийская компания OMV обжалует требование регулятора Польши разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода "Северный поток 2", так как оно лишено правовых оснований, сообщили РИА Новости в компании.

"OMV подаст апелляцию на это решение, настаивая на том, что это решение не имеет под собой каких-либо правовых оснований", — сообщили в пресс-службе OMV, комментируя требования польского регулятора UOKiK.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в начале октября заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
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