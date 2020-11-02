OMV обжалует решение Польши по «Северному потоку-2»

Австрийская компания OMV обжалует требование регулятора Польши разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода "Северный поток 2", так как оно лишено правовых оснований, сообщили РИА Новости в компании.
"OMV подаст апелляцию на это решение, настаивая на том, что это решение не имеет под собой каких-либо правовых оснований", — сообщили в пресс-службе OMV, комментируя требования польского регулятора UOKiK.
Польский антимонопольный регулятор UOKiK в начале октября заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.