ФАС обвинила Google в нарушении закона «О рекламе» 

«Для того, чтобы на законных основаниях размещать рекламу о финансовой деятельности той или иной организации, у нее должно быть разрешение на ведение такой деятельности. В противном случае такая реклама признается ненадлежащей, и ее распространение необходимо прекратить. Мы уже выдали соответствующее предписание компании Google LLC и возбудили административное дело: организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей», — пояснила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.