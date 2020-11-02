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ФАС обвинила Google в нарушении закона «О рекламе» 

Rambler News Service и ещё 3 23 часа назад
ФАС обвинила Google в нарушении закона «О рекламе»
Фото: Reuters
Комиссия ФАС признала Google нарушившей закон «О рекламе» после того, как в поисковике была размещена реклама инвестиционной компании, у которой отсутствовала соответствующая лицензия. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«Комиссия ФАС России признала Google LLC виновным в нарушении Закона о рекламе. (..) На сайте поисковой системы рекламировались инвестиционные услуги компании Rypex trading limited, у которой отсутствует лицензия на финансовую деятельность», — отмечается в сообщении ФАС.

Регулятор может оштрафовать компанию на сумму от 100 тыс. до полумиллиона рублей.

«Для того, чтобы на законных основаниях размещать рекламу о финансовой деятельности той или иной организации, у нее должно быть разрешение на ведение такой деятельности. В противном случае такая реклама признается ненадлежащей, и ее распространение необходимо прекратить. Мы уже выдали соответствующее предписание компании Google LLC и возбудили административное дело: организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей», — пояснила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

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Комментарии
Компании , Татьяна Никитина , ФАС , Google
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