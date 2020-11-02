"Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими COVID-19. Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 [ресторанах] McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров", — говорится в сообщении.

Программа регистрации позволит гостям оперативно получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими: если у одного из посетителей выявят коронавирус, находившиеся в заведении одновременно с ним получат оповещения.

Для регистрации посетителям McDonald’s будет достаточно отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. "Для чекина надо указать только номер телефона, он необходим для оповещения в случае возможного контакта с заболевшим. Другая информация о посетителе не требуется. Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории Российской Федерации в защищенном городском ЦОДе", — добавили в компании.