McDonald's в Москве вводит систему чек-инов 

В течение недели в сети ресторанов McDonald’s в Москве будет введена система регистрации посетителей по QR-коду или СМС. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.
«Рамблер» писал, что ранее власти Москвы начали эксперимент по идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду или отправке сообщения на специальный номер. Данная мера призвана помочь в случае возможного заражения экстренно оповестить всех присутствовавших в клубе, чтобы они минимизировали риск распространения инфекции.
Компания McDonald’s объявила, что присоединиться к программе чекинов для борьбы с распространением коронавируса.
«Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 [ресторанах] McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров», — пояснили в компании.
Для регистрации необходимо будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС на специальный номер.
«Для чекина надо указать только номер телефона, он необходим для оповещения в случае возможного контакта с заболевшим. Другая информация о посетителе не требуется. Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории Российской Федерации в защищенном городском ЦОДе», — подчеркнули в McDonald’s.
За минувшие сутки в Москве было зарегистрировано 4796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом по стране выявлено 18 257 новых заболевших. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизируется, благодаря введенным ранее ограничительным мерам. Градоначальник подчеркнул, что коечный фонд в настоящее время свободен на 50%, а у столичной медицинской системы «есть запас прочности».