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В России «похоронили» туризм 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 1 час назад
В России «похоронили» туризм
Фото: ТАСС
Гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян сообщил о возможно подрывании деятельности туроператоров. Причиной этому послужило заявление Роспотребнадзора о регулировании проблемы частых заражений коронавирусом россиян в Турции.
Так, если чартерные рейсы будут сокращены, а альтернативы путешествий не будет, то, по словам эксперта, «отрасль можно хоронить», пишет «Лента».

«По нашей статистике, среди вернувшихся из-за границы клиентов процент заразившихся не более единицы или даже меньше. То есть все мы, находясь в России, и я в том числе, заболели, никуда не выезжая», — сообщил Мурадян.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 90% «завозных» случаев коронавируса из-за рубежа — из Турции.
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