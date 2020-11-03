В России «похоронили» туризм 

Гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян сообщил о возможно подрывании деятельности туроператоров. Причиной этому послужило заявление Роспотребнадзора о регулировании проблемы частых заражений коронавирусом россиян в Турции.
Так, если чартерные рейсы будут сокращены, а альтернативы путешествий не будет, то, по словам эксперта, «отрасль можно хоронить», пишет «Лента».
«По нашей статистике, среди вернувшихся из-за границы клиентов процент заразившихся не более единицы или даже меньше. То есть все мы, находясь в России, и я в том числе, заболели, никуда не выезжая», — сообщил Мурадян.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 90% «завозных» случаев коронавируса из-за рубежа — из Турции.