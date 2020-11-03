Российские работодатели начали экономить на сотрудниках

Российские работодатели в 2020 году решили сократить льготы для сотрудников. Особенно пострадали те, кого перевели на удаленный режим работы. Об этом свидетельствуют данные исследования портала Superjob, их публикует РБК.

Выяснилось, что 44 процента компаний не предоставляют удаленным сотрудникам льготы, а еще 35 не предоставляли их и до карантина. 25 процентов работодателей отметили, что в их компаниях нет компенсаций и для работающих очно. По данным Superjob, два года назад льготы не предоставляли лишь девять процентов компаний.

Сообщается, что самой популярной льготой стало обучение за счет компании. На втором месте оказалась мобильная связь за счет работодателя, на третьем — полисы добровольного медицинского страхования, а на четвертом — компенсация занятий спортом. Доля компаний, которые предоставляют подобные льготы сотрудникам, также снизилась за последние годы.

По словам Директор агентства по подбору персонала «Кадровый метод» Яна Виноградовой, соцпакету уделяли мало внимания при переводе сотрудников на удаленку.

«Основную роль при поиске работы играют размер заработной платы, ее окладная часть, официальное оформление трудовых отношений», — добавила эксперт.