Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Банк России отозвал лицензии у двух страховщиков

Банки.ру
4 часа назад
Банк России приказом от 2 ноября 2020 года отозвал две лицензии у ООО «Транснациональная страховая компания» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1688) и лицензию у потребительского общества взаимного страхования «Саклау» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4202). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В частности, у Транснациональной страховой компании отозвана лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.
«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — поясняется в уведомлении.
У «Саклау» отозвана лицензия на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации. Данное решение также принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Решения вступают в силу со дня размещения соответствующей информации на официальном сайте регулятора, то есть со вторника, 3 ноября.
Компании,ОВС "Саклау",Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители