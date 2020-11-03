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Чистая прибыль Saudi Aramco в III квартале упала в 1,8 раза 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Чистая прибыль Saudi Aramco снизилась почти вдвое
Фото: Reuters
Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в третьем квартале 2020 года составила $11,789 млрд против $21,29 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, снижение составило 1,8 раза.
За девять месяцев прибыль снизилась вдвое — до $35 млрд Падение показателя объясняется пандемией коронавируса и, как следствие, ухудшением ценовой конъюнктуры. Несмотря на это компания направила на дивиденды акционерам $18,75 млрд в III квартале 2020 года.
Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил $12,4 млрд, снизившись в 1,7 раза год к году, и $33,5 млрд за девять месяцев (снижение почти вдвое год к году). Компания не указывает размер выручки за этот период.
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