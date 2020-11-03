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«Почта России» ответила на претензии ФАС 

РИА Новости 2 часа назад
«Почта России» ответила на претензии ФАС
Фото: РИА Новости
"Почта России" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без государственного субсидирования доставки.
Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело против "Почты России", так как компания не исполнила предупреждение ведомства и не отметила 100-процентную тарифную надбавку за посылки для труднодоступных регионов. Рассмотрение дела состоится 17 ноября.

"Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство РФ", — заявили в пресс-службе компании.

В "Почте России" пояснили, что почтовое законодательство возлагает на компанию задачу оказывать доставку посылок и писем буквально в каждый адрес страны, включая самые отдаленные и труднодоступные районы. "Для решения этой задачи мы не пользуемся механизмом государственного субсидирования доставки", — отметили в компании.
В августе 2020 года ФАС выдала "Почте России" предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за посылку в/из труднодоступных населенных пунктов. По закону, "Почта России" должна была исполнить предупреждение в 10-дневный срок.
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Компании , Почта России , ФАС
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