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Способные достроить «Северный поток-2» корабли взяли курс на Германию 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Флот «Севпотока-2» на базе в Германии увеличен
Фото: РИА Новости
Судно снабжения «Остап Шеремета» и специальное судно «Артемис Оффшор», которые входят в число кораблей, способных достроить «Северный поток-2», взяли курс на Германию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Остап Шеремета» входит в состав ООО «Газпром флот». Многофункциональное судно «Артемис Оффшор» принадлежит Морской спасательной службе Минтранса, корабль оборудован вертолетной площадкой. По данным сервиса Marine Traffic, который отслеживает передвижение судов, «Остап Шеремета» 4 ноября 2020 года вышел из порта Светлый в Калининградской области и взял курс на немецкий порт Мукран, который является логистической базой для «Северного потока-2». Ожидается, что судно прибудет в Германию 5 ноября.
«Артемис Оффшор» 4 ноября вышел из порта Калининграда и также взял курс на Мукран. Ожидается, что многофункциональное судно также прибудет на базу «Северного потока-2» 5 ноября 2020 года.
По данным сервиса, трубоукладчик «Академик Черский» и судно снабжения «Умка» уже находятся в порту Мукран. Еще одно судно-снабженец — Finval — также пришло в немецкий порт, однако затем направилось на расположенную поблизости якорную стоянку города Засниц, а в настоящее время отошло от берега и остановилось в Балтийском море.
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Компании , Минтранс РФ , Интерфакс
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