Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.30
$
79.45
92.99
92.69
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
40.63
+0.49 Золото
1900.13
+0.06 РТС
1069.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.11
1.1662
–0.0160
20.10
1.1822
01.11
23.10
09.10

Российские банки предупредили о трудных временах 

Lenta.ru и ещё 1 15 часов назад