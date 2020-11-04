"Газпром" обжаловал польский штраф на 6,5 млрд евро

"Газпром" подал апелляционную жалобу в Суд по защите конкуренции и потребителей Польши на решение антимонопольного регулятора республики о штрафе из-за " Северного потока 2 ".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK <...>. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", — уточнили в компании.

В начале октября UOKiK оштрафовал " Газпром " на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов или 6,5 миллиарда евро). По словам главы регулятора Томаша Хрустного, такое решение приняли из-за "строительства газопровода без согласия антимонопольного органа Польши".

Европейских партнеров проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) в то же время обязали выплатить более 234 миллионов злотых (61 миллион долларов) и разорвать договоры о финансировании проекта в течение 30 дней.

Весной прошлого года UOKiK обвинил "Газпром" и его партнеров в нарушении антимонопольного законодательства республики из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредоставление информации, касающейся дела.

В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.

В итоге регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу. В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

Строительство газопровода

Швеции и Дании. "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Латвия и Против "Северного потока — 2" выступают Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США , активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша Литва , считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.