"Газпром" обжаловал польский штраф на 6,5 млрд евро

Против "Северного потока — 2" выступают Украина
, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США
, активно продвигающие в ЕС
свой сжиженный природный газ, а также Польша
, Латвия
и Литва
, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.