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CNBC: Безос продал акции Amazon на сумму более $10,2 млрд 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Безос продал акции Amazon на сумму более $10,2 млрд
Фото: Reuters
Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции корпорации более чем на $3,1 млрд Об этом сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, направленные в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Согласно этим документам, Безос в августе сбыл ценные бумаги Amazon на сумму свыше $3,1 млрд, а в феврале — более чем $4,1 млрд С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций в текущем году более $10,3 млрд по сравнению с $2,8 млрд в прошлом году.
Выручка Amazon в третьем квартале этого года составила $96,1 млрд, увеличившись на 37% по сравнению с $70 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль достигла $6,3 млрд, то есть $12,37 на одну акцию. Продажи на территории Северной Америки выросли на 39%, а общемировые — на 37%.
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Компании , Джефф Безос , Amazon
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