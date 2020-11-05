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​СберБанк и Mastercard запускают SberPay 

Банки.ру 2 часа назад
​Сбер и Mastercard запускают SberPay
Фото: РИА Новости
Собственное решение СберБанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«SberPay позволяет оплачивать покупки в одно касание смартфоном в торговых точках, оснащенных POS-терминалами с бесконтактной технологией Mastercard. Для этого нужно мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и привязанная к нему карта Mastercard СберБанка», — говорится в релизе.

Для популяризации бесконтактного способа оплаты СберБанк и Mastercard запустили совместную акцию «Все в твоих руках», которая проходит до 29 ноября 2020 года. Клиенты, оплачивающие бесконтактно покупки смартфоном при помощи сервиса SberPay с привязанной к нему картой Mastercard, будут получать дополнительные бонусы от программы лояльности «СберСпасибо», а пять победителей смогут получить 1 млн бонусов.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Сбербанк России
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