IT-бизнес испугался ухода Apple и Google из России

Представители российского IT-бизнеса попросили Минцифры не поддерживать законопроект, который обяжет Apple Google разрешить установку других магазинов приложений, а также снизить комиссию для разработчиков до 20%. Айтишники испугались, что IT-гиганты уйдут с российского рынка.

Соответствующее письмо получил директор департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрий Никитин . Его направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков «Отечественный софт» и «Руссофт» и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Законопроект, на который они пожаловались, внёс депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов . Парламентарий предложил запретить владельцам операционных систем запрещать установку на устройства стороннего маркетплейса приложений — сейчас так делает Apple. Кроме того, App Store и Google Play берут с разработчиков комиссию по 30% — Тумусов предложил ограничить её 20%.

По мнению бизнеса, депутат навязывает условия со стороны государства, что противоречит Конституции и Гражданскому кодексу.

«Резкое изменение сложившихся правил игры может привести к уходу из России крупных мировых игроков, которые не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям», — считают авторы обращения.

Ранее разработчики приложений начали объединяться для борьбы с монополией Apple. Они создали «Коалицию за справедливость приложений». В числе прочего бизнес жалуется на высокие комиссии, которые устанавливают интернет-гиганты.