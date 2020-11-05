En+ создала СП для майнинга криптовалют 

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Энергетическая компания En+ создала совместное предприятие (СП) с компанией BitRiver для майнинга криптовалют с использование возобновляемой энергии. Об этом говорится в сообщении En+.

«En+ Group объявляет о сотрудничестве с компанией BitRiver, оператора крупнейшего в России центра колокейшна майнинга криптовалют. Партнеры создают совместное предприятие Bit+ для майнинга криптовалют с использование возобновляемой энергии», — говорится в сообщении.

Как поясняет компания, первым проектом СП стал запуск площадки на 10 МВт.

В рамках партнерства En+ обеспечит площадке гарантированные поставки электричества, а BitRiver займется её операционным управлением. Объект расположен в непосредственной близости от центра обработки данных BitRiver в Братске (Иркутская область). Площадка состоит из мобильных платформ для майнинга (специально переоборудованных морских контейнеров, сопоставимых с полноценными майнинговыми центрами).

В дальнейшем планируется увеличить мощность объекта до 40 МВт.

Компания En+ объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в «Русале» ). Выручка En+ за 2019 год составила $11,8 млрд

Компания BitRiver создана в 2017 году. Дата-центры компании специализируются на размещении оборудования с высоким энергопотреблением. В настоящее время суммарная мощность ЦОДов BitRiver составляет 110 МВт; к концу 2021 года показатель должен достичь 260 МВт.