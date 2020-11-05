Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect

«МегаФон» и «Росгеология» объявили о завершении первого этапа морских исследований в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток после завершения экспедиции, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Фото: пресс-служба «Мегафон» пресс-служба «Мегафон»

В ходе работ были исследованы самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6500 километров. Комплекс исследований включал в себя профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, не наносящими ущерба экологии: промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна и изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.

«За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, "Профессор Логачев" преодолел около 16 тысяч километров, успешно выполнив съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей — Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова», — отметил генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков.

Успешному выполнению работ способствовала благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане, это позволило судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.

«Первый этап работ завершен. Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами "Росгеологии" в течение зимы-весны 2020-2021 годов», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег», — рассказал он.