Глава «Новатэка» купил акции компании на $2 млн 

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон приобрел глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции компании на общую сумму $2,05 млн, следует из материалов «Новатэка».

2 ноября 2020 года Михельсон приобрел 14,02 тыс. ГДР на Лондонской бирже по цене $122,1 за бумагу на общую сумму $1,712 млн В этот же день он купил 27,507 тыс. акций «Новатэка» на Московской бирже по цене 974,96 рубля за бумагу на общую сумму 26,818 млн рублей ($338 тыс.). Таким образом, общая стоимость покупки ценных бумаг составила $2,05 млн Прямая доля Михельсона в акционерном капитале «Новатэка» увеличилась с 0% до 0,0055%.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года глава «Новатэка» Леонид Михельсон продал акции компании и глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции на общую сумму €4,555 млн Прямая доля Михельсона в акционерном капитале «Новатэка» уменьшилась с 0,026% до 0%.