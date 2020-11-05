В РФ предложили изменить систему поддержки бизнеса

В России предложили изменить систему поддержки предпринимательства: почему господдержку бизнеса в богатых и бедных регионах стоит пересмотреть.

Как пишет " Коммерсант " со ссылкой на экономистов РЭУ имени Плеханова и Высшей школы экономики , если для богатых регионов собственный бизнес не является приоритетом и граждан приходится фактически "заманивать" туда определенными льготами, то для бедных субъектов имеет смысл упростить процедуры для его открытия.

"благополучные»" (столичные города, Московская область и профицитные в бюджетном отношении Тюменская область, ХМАО и ЯНАО),

регионы "с инвестиционными проблемами" (41 регион со средним уровнем экономического развития),

"с социальными трудностями" (32 субъекта РФ, "экономическая периферия"). Как отмечается в работе "Предпринимательская активность в России и ее межрегиональные различия", в региональном разрезе выделяют три типа субъектов России:

Соответственно, наличие желания и возможностей открыть свое дело в этих типах регионов зависит от определенного набора факторов.

Эксперты в своей работе говорят о том, что, например, материальное положение семьи, проживание в крупном городе и образование в "успешных" субъектах очень влияет на принятие решения о начале своего бизнеса. Наличие у человека собственности или ценных бумаг снижает интерес к предпринимательству (вероятно, в силу наличия альтернативного сценария "рантье").

Что касается проблемных регионов, то там на желание начать бизнес влияют непосредственно наличие капитала, опыт финансовых операций, материальное положение семьи и доступность кредита. Образование и возраст здесь могут снизить желание начать дело из-за трезвой оценки сложностей.

Авторы исследования пришли к выводу, что в "успешных" регионах на развитие предпринимательства работают факторы "поддержки предпринимательских университетов, промышленная политика содействия выживанию и развитию отраслевых цепочек с высокой добавленной стоимостью, льготы для МСП в сфере экономики впечатлений", а для второго и третьего типа это развитие микрофинансирования, формирование инфраструктуры для небольших бизнесов, "а также, возможно, ослабление мер фискального контроля в отношении неформального предпринимательства".

Последнее авторы объясняют отсутствием значимого вклада МСП в таких регионах в ВРП при важности новых бизнесов для рынка труда и соцсферы.