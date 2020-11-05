"Лукойл" сокращает рабочее время ряда сотрудников

"С 11 января 2021 года продолжительность рабочего времени работников корпоративного центра и аппаратов управления дочерних обществ ПАО "Лукойл" будет уменьшена до 35 часов в неделю", — говорится в сообщении.
Как поясняет "Лукойл", такое решение принято в связи с изменением организационных условий труда и в целях рационального использования рабочего времени, также учитывалось состояние рыночной конъюнктуры и текущая эпидемиологическая обстановка.
Компания сообщает, что и в дальнейшем будет предпринимать все необходимые шаги для повышения операционной эффективности при сохранении рабочих мест.