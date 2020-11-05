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"Лукойл" сокращает рабочее время ряда сотрудников

Праймиещё 1
8 часов назад
"Лукойл" решил с 11 января 2021 года сократить рабочее время сотрудников корпоративного центра и аппаратов управления "дочек" компании до 35 часов в неделю, сообщила компания.
"Лукойл" сокращает рабочее время ряда сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 11 января 2021 года продолжительность рабочего времени работников корпоративного центра и аппаратов управления дочерних обществ ПАО "Лукойл" будет уменьшена до 35 часов в неделю", — говорится в сообщении.
Как поясняет "Лукойл", такое решение принято в связи с изменением организационных условий труда и в целях рационального использования рабочего времени, также учитывалось состояние рыночной конъюнктуры и текущая эпидемиологическая обстановка.
Компания сообщает, что и в дальнейшем будет предпринимать все необходимые шаги для повышения операционной эффективности при сохранении рабочих мест.
Компании,Лукойл,
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