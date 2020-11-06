Экс-чиновник Минтранса купил «Калашников»

Концерн "Калашников" сменил владельца, пишет "Коммерсант". Новым собственником предприятия стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Он купил ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует через АО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
"Транскомплектхолдинг" ранее принадлежал Алексею Криворучко, которого в июне 2018 года назначили замминистра обороны.
Остальные 25% плюс 1 акция концерна принадлежат "Ростеху". В "Ростехе" изданию подтвердили, что акцептовали сделку, добавив, что не намерены снижать свою долю, так как "Калашников" — стратегический актив.
Лушников ушел из Минтранса в сентябре 2018 года, а в 2019-м совместно с Тимуром Гареевым учредил ООО УК "Перспектива", занимающееся управлением активами в ОПК. В частности, в его управлении находится Липецкий механический завод, НИИ стали и другие предприятия.
Сам Лушников подтвердил "Коммерсанту" факт приобретения "Калашникова". По его словам, в рамках концерна, в частности, планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.
Лушников уточнил, что сделка носила денежный характер, но не стал называть ее сумму.
Источник издания на финансовом рынке оценивает приобретаемый пакет примерно в 1 миллиард рублей. Другой собеседник сообщил, что высокая долговая нагрузка должна давать существенный дисконт к цене пакета.