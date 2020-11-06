Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.40
$
77.50
91.41
91.60
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
39.89
+0.00 Золото
1939.43
+0.02 РТС
1108.15
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1818
–0.0002
22.10
1.1819
03.11
26.10
12.10

У концерна «Калашников» появился новый владелец 

Прайм и ещё 6 2 часа назад
Экс-чиновник Минтранса купил «Калашников»
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" сменил владельца, пишет "Коммерсант". Новым собственником предприятия стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Он купил ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует через АО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
"Транскомплектхолдинг" ранее принадлежал Алексею Криворучко, которого в июне 2018 года назначили замминистра обороны.
Остальные 25% плюс 1 акция концерна принадлежат "Ростеху". В "Ростехе" изданию подтвердили, что акцептовали сделку, добавив, что не намерены снижать свою долю, так как "Калашников" — стратегический актив.
Лушников ушел из Минтранса в сентябре 2018 года, а в 2019-м совместно с Тимуром Гареевым учредил ООО УК "Перспектива", занимающееся управлением активами в ОПК. В частности, в его управлении находится Липецкий механический завод, НИИ стали и другие предприятия.
Сам Лушников подтвердил "Коммерсанту" факт приобретения "Калашникова". По его словам, в рамках концерна, в частности, планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.
Лушников уточнил, что сделка носила денежный характер, но не стал называть ее сумму.
Источник издания на финансовом рынке оценивает приобретаемый пакет примерно в 1 миллиард рублей. Другой собеседник сообщил, что высокая долговая нагрузка должна давать существенный дисконт к цене пакета.
Видео дня. 12 триллионов рублей россияне держат у себя наличными
Прайм: последние новости
Российские банки предупредили о грядущих трудностях Российские банки предупредили о грядущих трудностях ФАС возбудила дело против "Почты России" за тарифные надбавки ФАС возбудила дело против "Почты России" за тарифные надбавки "Газпром" обжаловал решение польского регулятора по "Северному потоку 2" "Газпром" обжаловал решение польского регулятора по "Северному потоку 2"
Комментарии
Компании , Алан Лушников , Алексей Криворучко , Ростех , Минтранс РФ , Ижмаш
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение