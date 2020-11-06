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Зарплаты промышленников в Москве за 10 лет выросли в 2,5 раза 

Мария Иванова 5 часов назад
Зарплаты промышленников в Москве за 10 лет выросли в 2,5 раза
Фото: Рамблер
Средняя зарплата работников промышленных предприятий Москвы за десять лет выросла более чем в 2,5 раза, а с учетом инфляции рост составил 60 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов. По его словам, в городе работает 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности. С 2010 года их доля в структуре валового регионального продукта выросла на 3,4 процентного пункта и составила 16,2 процента.

«Вместе с увеличением объемов производства растет и доход работников предприятий. Так, с 2010 года к концу 2019 года заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности с учетом инфляции выросла на 60%», — отметил Ефимов.

Зарплаты продолжили расти и в 2020 году. В январе-июле 2020-го среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности была на 5,3 процента больше, чем год назад.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что за последние три года зарплаты активнее всего росли на предприятиях по производству бумаги, готовых металлических изделий и электрического оборудования.
За первые восемь месяцев года средняя зарплата на предприятиях по производству бумаги и бумажных изделий составила 86,4 тысячи рублей, на предприятиях, производящих готовые металлические изделия, — 84,1 тысячи рублей, а на заводах по производству электрического оборудования — 80,7 тысячи рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее в мэрии рассказали, что с 2010 года зарплаты врачей и учителей в Москве выросли втрое. Средняя зарплата московского учителя за девять месяцев 2020 года составила 116 900 рублей, врача — 156 400 рублей, среднего медперсонала — 91 900 рублей.
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Комментарии
Компании , Александр Прохоров
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