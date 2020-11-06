Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.81
$
77.59
92.31
91.70
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
39.94
+0.00 Золото
1952.87
+0.16 РТС
1170.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1873
+0.0053
22.10
1.1819
03.11
26.10
12.10

В России предложили запретить микрофинансовые организации 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
В России предложили запретить МФО
Фото: ТАСС
Фракция партии «Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект закона о запрете работы микрофинансовых организаций.

«Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить. Из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян», — цитирует РИА Новости лидера партии Сергея Миронова.

По словам политика, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами — только за год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%, а просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиарда рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Ещё в августе 2019 года долги граждан перед МФО составляли 43 миллиарда рублей, или треть от объёма займов.
Миронов считает, что долги россиян стали расти, так как из-за пандемии коронавируса многие потеряли работу и вовремя не смогли по ним расплатиться.
Лидер СР добавил, что готов к тому, что у инициативы по запрету микрофинансовых организаций будет много противников, «ведь на кону стоят очень большие деньги и так просто ростовщики с ними не расстанутся».
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который направлен на пресечение создания финансовых пирамид на основе кредитных потребительских кооперативов. Теперь КПК должны раскрывать территориальные, профессиональные и социальные принципы их объединения. Исключена возможность их реорганизации путём преобразования. В состав органов управления сельскохозяйственных КПК должны входить лица, не имеющие неснятых судимостей. Действующие сельскохозяйственные страховые кооперативы должны в течение 90 дней со дня вступления закона в силу оформить лицензию на осуществление деятельности по взаимному страхованию или ликвидироваться.
В новом законе также прописана обязанность для микрофинансовых организаций иметь официальные сайты в Интернете. Называться микрофинансовой организацией, или МФО, теперь могут только юридические лица, включённые Банком России в реестр МФО, а также компании, намеренные получить статус МФО. Это также касается ломбардов, которые смогут осуществлять свою деятельность, если внесены в госреестр ломбардов. Максимальная сумма займа, который может быть выдан ломбардом, теперь ограничивается суммой оценки залога. Это позволит снизить количество совершаемых высокорисковых операций.
Ломбарды не смогут привлекать средства физических лиц, кроме участников ломбардов, а также выдавать денежные средства под залог недвижимости. Им будет предоставлено право сдавать в аренду или субаренду недвижимость, а также осуществлять деятельность банковского платёжного агента. Теперь для проведения открытых торгов пороговое значение суммы оценки невыкупленной в ломбарде вещи увеличивается с 30 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, писал NEWS.ru.
Видео дня. 12 триллионов рублей россияне держат у себя наличными
News.ru: последние новости
«Макдоналдс» введёт в московских ресторанах систему регистрации посетителей «Макдоналдс» введёт в московских ресторанах систему регистрации посетителей СМИ: бывший замминистра транспорта купил концерн «Калашников» СМИ: бывший замминистра транспорта купил концерн «Калашников» «Газпром» оспорил решение польского регулятора по «Северному потоку — 2» «Газпром» оспорил решение польского регулятора по «Северному потоку — 2»
Комментарии
Компании , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение