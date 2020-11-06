В России предложили запретить МФО

«Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить. Из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян», — цитирует РИА Новости лидера партии Сергея Миронова.

По словам политика, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами — только за год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%, а просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиарда рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Ещё в августе 2019 года долги граждан перед МФО составляли 43 миллиарда рублей, или треть от объёма займов.

Миронов считает, что долги россиян стали расти, так как из-за пандемии коронавируса многие потеряли работу и вовремя не смогли по ним расплатиться.

Лидер СР добавил, что готов к тому, что у инициативы по запрету микрофинансовых организаций будет много противников, «ведь на кону стоят очень большие деньги и так просто ростовщики с ними не расстанутся».

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который направлен на пресечение создания финансовых пирамид на основе кредитных потребительских кооперативов. Теперь КПК должны раскрывать территориальные, профессиональные и социальные принципы их объединения. Исключена возможность их реорганизации путём преобразования. В состав органов управления сельскохозяйственных КПК должны входить лица, не имеющие неснятых судимостей. Действующие сельскохозяйственные страховые кооперативы должны в течение 90 дней со дня вступления закона в силу оформить лицензию на осуществление деятельности по взаимному страхованию или ликвидироваться.

В новом законе также прописана обязанность для микрофинансовых организаций иметь официальные сайты в Интернете. Называться микрофинансовой организацией, или МФО, теперь могут только юридические лица, включённые Банком России в реестр МФО, а также компании, намеренные получить статус МФО. Это также касается ломбардов, которые смогут осуществлять свою деятельность, если внесены в госреестр ломбардов. Максимальная сумма займа, который может быть выдан ломбардом, теперь ограничивается суммой оценки залога. Это позволит снизить количество совершаемых высокорисковых операций.

Ломбарды не смогут привлекать средства физических лиц, кроме участников ломбардов, а также выдавать денежные средства под залог недвижимости. Им будет предоставлено право сдавать в аренду или субаренду недвижимость, а также осуществлять деятельность банковского платёжного агента. Теперь для проведения открытых торгов пороговое значение суммы оценки невыкупленной в ломбарде вещи увеличивается с 30 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, писал NEWS.ru.